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В Челнах затопило две улицы из-за прорыва трубы

Трубопровод прорвался по причине изношенности.

В Набережных Челнах из-за изношенности трубопровода затопило две улицы, сообщил замруководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

Трубу холодного водоснабжения прорвало 24 января в 21.40 на улице 40 лет Победы, 56/24А/2. В результате под водой оказались улица 40 лет Победы и проспект Дружбы народов.

На ликвидацию аварии были направлены бригады ЗАО «Челныводоканал», 15 единиц техники МУП «ПАД».

«Дорожники сделали все, чтобы на месте прорыва не образовалась наледь», — заметил Зуев.

Из-за аварии в 11 жилых домах была отключена вода, в 10 из них водоснабжение уже восстановлено.

«Еще в одном доме планируется к 11 часам понедельника. У дома стоит водовозка — при необходимости жители могут воспользоваться ее ресурсами», — уточнил спикер.

Зуев также отметил, что изношенный участок трубопровода включен в программу капремонта на 2021 год.

КВ
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