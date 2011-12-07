В Казани в 2020 году турпоток упал на 52% и составил 1,7 млн человек, сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Спад объясняется длительным периодом особого эпидемиологического режима, введенного в стране весной 2020 года, и последовавшими ограничениями. Вместе с тем, количество занятых в сфере туризма выросло на 7%. Этого удалось достичь благодаря федеральным и республиканским мерам поддержки туристической отрасли как наиболее пострадавшей из-за пандемии», — отметила Санникова.

Она также напомнила, что туристический сезон в Казани начался 5 июня прошлого года с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Главным туристическим объектом прошлого года стал Казанский Кремль, который посетили 1,8 млн человек, что на 42% меньше, чем в 2019 году.