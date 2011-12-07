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В Татарстане на реализацию нацпроектов в 2021 году направят 21,9 млрд рублей

Средства будут распределены на создание и развитие комфортной среды, а также на строительство и экологию.

В Татарстане в 2021 году на реализацию национальных проектов направят 21,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

14 млрд рублей от общей суммы выделит федеральный бюджет, 16,4 млрд рублей республика получит в рамках соглашения по финансированию, еще 7,9 млрд рублей — добавит республиканский бюджет.

Средства пойдут на строительство 13 детских садов и одну из самых больших школ в РТ, на возведение трех новых домов культуры, спортзала, капремонт двух детских школ и спортзалов.

Также планируется расчистить притоки реки Меша в селе Никольское, реки Вятка в Мамадыше и три водных объекта в селе Державино Лаишевского района. Будут проложены и реконструированы пять объектов сетей водоснабжения, отстроено одно сооружение для биологической очистки и одна станция водоподготовки.

Кроме того, в республике в этом году благоустроят 54 парка и сквера.

КВ
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