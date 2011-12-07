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В Татарстане в 2020 году снизилась смертность среди младенцев

Работа по уменьшению смертности в республике продолжается.

В Татарстане в 2020 году на 16% снизилась смертность среди младенцев, сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Он также уточнил, что в 2021 году работа по снижению смертности будет продолжена. 

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