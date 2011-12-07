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В Татарстане в школах искусств откроют уроки игры на гуслях и курае

Министр культуры отметила растущий интерес молодежи к народным инструментам.

В Татарстане в детских школах искусств начнут преподавать уроки игры на гуслях и курае. Программы этих уроков составят специальные вузы и ссузы совместно в Ресурсным центром внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ, сообщила Ирада Аюпова.

Она также уточнила, что среди креативной молодежи возрастает интерес к народным инструментам. 

Также на коллегии рассказали, посещаемость культурных учреждений в 2020 году в соответствии с целевым показателем национального проекта «Культура» в Татарстане составила 80,2%».

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