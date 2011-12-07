В Зеленодольске мужчина рассказал полиции, как украл стройинструменты с места работы

В Зеленодольске мужчина позвонил в полицию и признался, что неделю крал строительные инструменты из кафе, сообщили в пресс-службе Росгвардии РТ.

Мужчина по телефону рассказал, что кражу он совершил на своем бывшем месте работы — в кафе на Космонавтов. За неделю он вынес оттуда набор электроинструментов: перфораторы, болгарку, отбойный молоток и шуроповерты.

Сотрудники Росгвардии выехали к дому звонившего для проверки информации, где тот подтвердил свои слова.

В итоге 38-летнего мужчину задержали, все украденное — изъяли.

Сумма ущерба оценена в 64 тыс. рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».