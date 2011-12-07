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Зачисление детей в первый класс начнется 1 апреля

Заявления о приеме детей, не проживающих на закрепленной за школой территорией, примут в более поздние сроки - с 6 июля по 5 сентября.

В этом году приемная кампания по зачислению детей в первые классы начнется позже привычных сроков — 1 апреля. До этого заявления от родителей на прием их ребенка в 1-й класс принимали раньше — начиная с 1 февраля. Изменения связаны со вступлением в силу нового приказа Министерства просвещения России, в котором, в том числе, изменены и сроки подачи заявлений.

Об этом нововведении сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани напомнил начальник Управления образования Ирек Ризванов. Он пояснил и порядок подачи заявлений. 

Так, согласно новому законодательству, с 1 апреля по 30 июня будут приниматься заявления от родителей по приему в 1-й класс детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих преимущественное право зачисления в первый класс.

А вот заявления о приеме детей, не проживающих на закрепленной за школой территорией, примут в более поздние сроки — с 6 июля по 5 сентября. «Неместных» детей зачислят лишь на оставшиеся свободные места. 

КВ
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