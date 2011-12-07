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Завершается прием заявок на Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли»

К участию приглашаются управленцы строительных компаний, имеющие опыт в государственной или коммерческой организации.

31 января завершается прием заявок на Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли», сообщает пресс-служба минстроя РТ.

«Всероссийский конкурс „Лидеры строительной отрасли“ — открытый конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации», — уточняется в сообщении.

Заявки принимаются на сайте: stroyleaders.ru.

Первый этап конкурса — дистанционный пройдет с 1 по 31 марта. Он включает в себя тестирование и видеоинтервью. Очный полуфинал пройдет в апреле. В рамках второго этапа конкурсанты будут участвовать в индивидуальных и групповых оценочных мероприятиях и обучении по программе от ведущих экспертов.

«В финале участники пройдут форсайт-сессии с ключевыми лицами строительной отрасли России. Результатом конкурса станет сформированный резерв управленческих кадров в сфере строительства», — поясняется в сообщении.



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