31 января завершается прием заявок на Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли», сообщает пресс-служба минстроя РТ.

«Всероссийский конкурс „Лидеры строительной отрасли“ — открытый конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации», — уточняется в сообщении.

Заявки принимаются на сайте: stroyleaders.ru.

Первый этап конкурса — дистанционный пройдет с 1 по 31 марта. Он включает в себя тестирование и видеоинтервью. Очный полуфинал пройдет в апреле. В рамках второго этапа конкурсанты будут участвовать в индивидуальных и групповых оценочных мероприятиях и обучении по программе от ведущих экспертов.

«В финале участники пройдут форсайт-сессии с ключевыми лицами строительной отрасли России. Результатом конкурса станет сформированный резерв управленческих кадров в сфере строительства», — поясняется в сообщении.







