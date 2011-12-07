Директор Казанского ТЮЗа: Если налог на прибыль останется в театре, мы премируем сотрудников

Директор Казанского театра юного зрителя Айгуль Горнышева приветствует инициативу по освобождению театров от налога на прибыль, которая прозвучала в послании Президента РФ Федеральному Собранию. Об этом Горнышева рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ».«Если то, что озвучил Владимир Владимирович Путин, действительно будет реализовано, то это плюс к нашему внебюджету, плюс 692 тыс. рублей, которые мы можем потратить как на развитие театра, так и на повышение зарплаты», — сказала директор Казанского ТЮЗа.Она пояснила, что за прошлый год 20-процентный налог на прибыль составил 692 тыс. 375 рублей. Если эта сумма останется в театре и ее поделят на всех сотрудников, то получится разовая премия в 5 тыс. рублей, рассчитала Горнышева.«Конечно, это и возможность премировать сотрудников, и возможность где-то осуществить дополнительную поездку на какой-то фестиваль. Или на эту сумму можно поставить хороший детский спектакль», — добавила собеседница.Горнышева подчеркнула, что если решение об освобождении театров от налога на прибыль примут на государственном уровне, то в Казанском ТЮЗе его будут всячески приветствовать.В рамках послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил освободить от налога на прибыль региональные театры, музеи и библиотеки. Льгота должна стать бессрочной.«Медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль, однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года, — сказал глава российского государства. — Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки».