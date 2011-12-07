В Казани глыба снега пробила багажник отечественной легковушки

В столице РТ багажник припаркованного автомобиля ВА-2114 пробила снежная глыба, сорвавшаяся с крыши многоэтажки, сообщают пользователи социальных сетей. Инцидент случился на ул. Серова. Автомобиль был припаркован у 9-этажного дома, когда на него упал ком снега и льда. В результате у легковушки оказалось пробито заднее остекление и частично смяты металлические элементы двери. Водитель и случайные прохожие не пострадали.