В Татарстане организовывается подготовка проведения единовременных выплат участникам ВОВ

Сегодня в Кабинете министров РТ состоялась встреча с представителями ведомств республики. Темой брифинга было ознакомление с планами мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом доложила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Как подчеркнула Фазлеева, подготовка к праздничным мероприятиям ведется во всех муниципальных районах республики. На данный момент активно осуществляется работа по заполнению социальных паспортов участников войны. При помощи них местные власти смогут узнать о запросах ветеранов. Основными стали вопросы оказания медицинской помощи и ремонта жилья.

По словам вице-премьер министра, сейчас по указу Президента РФ организовывается подготовка проведения единовременных выплат ветеранам и труженикам войны. Сумма выплат составляет 75 и 25 тысяч рублей соответственно. А по постановлению президента Татарстана эти же категории населения дополнительно получат по 25 и 5 тысяч рублей. Деньги может получить только сам ветеран, наследованию они не подлежат. Выплата запланирована на апрель.

Также Фазлеева сообщила, что в республике идет работа по награждению участников боевых действий и тружеников тыла юбилейными медалями. Все торжественные награждения должны быть завершены до 8 мая.