Интерактивная выставка «Путями Победы: история в лицах» откроется в Казани

28 апреля на территории Исторического парка «Россия — Моя история» состоится открытие интерактивной выставки «Путями Победы: история в лицах». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу.

Экспозиция, подготовленная Государственным комитетом РТ по архивному делу, посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Здесь будут представлены уникальные документы из фондов Государственного архива РТ, в которых отражен подвиг татарстанцев — тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом.