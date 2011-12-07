Исполком Казани опроверг информацию о сырых пельменях в школьной столовой

Исполком Казани опроверг информацию о поданных в столовой сырых пельменях в школе №93.

Об инциденте рассказали родители школьников. Они заявили, что питаться в школьной столовой невозможно. Поэтому дети берут сухарики с собой.

На ситуацию обратил внимание городской департамент продовольствия и социального питания. Его пресс-секретарь Анна Идиятова сообщила, что школу в рамках родительского контроля пришел один из родителей и оставил положительный отзыв в журнале.

По ее словам, ранее замечаний и негативных отзывов от родителей и курирующих служб не поступало, а сама столовая «соответствует всем нормам и требованиям обеспечения качественным, безопасным питанием школьников».