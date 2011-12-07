Мошенник увёл у жительницы Казани около миллиона рублей

В Казани произошёл инцидент с участием криптомошенника и вкладчика. Жительница Казани увидела в интернете сайт о покупке и продаже криптовалюты и оставила на нём заявку. Немного позднее с ней связался незнакомец, представившись Александром. После его рассказа о преимуществах вложения средств в криптовалюту, женщина немедленно перевела на его счёт 260 тыс рублей.

В течении двух недель она переводила свои средства разными суммами то на торги, то на страхование. Только когда женщина на смогла проверить свой баланс на сайте, она обратилась в полицию. В общей сложности сумма её переводов на разные счета составила 970 тыс рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»