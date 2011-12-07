Новая аллея в Казани названа в честь Героя Советского Союза Михаила Девятаева

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Накануне в Казани прошло открытие аллеи, посвящённой памяти Героя Советского Союза, почетного гражданина Казани Михаила Девятаева. Открытие аллеи также дало старт международной акции «Сад Памяти».
«Мы были очень рады такому предложению и с удовольствием поддержали нашу молодежь. В армейские годы я общался с Михаилом Петровичем, очень хорошо его помню. Ничто не выдавало в нем героя Советского Союза — он был скромным, хотя и очень уважаемым ветераном», — рассказал мэр столицы РТ.
Инициатива с закладкой аллеи в честь Михаила Девятаева поступила от участников татарстанского объединения движения «Волонтеры Победы». Участники украсили аллею десятью елями и двумя кедрами.
Отметим, что этот год особенно отметился памятью о нашем герое. Недавно в Москве состоялась премьера фильма «Девятаев», снятый Тимуром Бекмамбетовым. Фильм основан на реальных событиях, и рассказывает уникальную историю о побеге Девятаева из нацистского плена.