Пилотный проект в Казани: как караоке и крестики-нолики помогают в реабилитации инвалидов

Об особенностях реабилитации пожилых людей рассказала директор центра «Восхождение», кандидат психологических наук, клинический психолог Ольга Гончарова.

— Пожилые люди старше 65 лет сталкиваются с проблемами сокращения социальных контактов, меньше общаются, их досуг становится однообразным и непродуктивным, они меньше двигаются. Все это усугубляет процессы старения и ухудшает качество жизни пожилых. В работе новых групп для пожилых мы ставим две цели: создать условия для их позитивного самочувствия и затормозить процессы старения.

Инвалиды с ментальными нарушениями вынуждены жить в рамках узкого социального окружения, как правило, это члены семьи. В работе с этой категорией мы стараемся расширить рамки общения, развить коммуникативные навыки. Очень важной составляющей является работа по формированию навыков активного досуга, который создает основу дневной занятости молодых людей с инвалидностью, — отметила Ольга Львовна.

В отделении дневного пребывания подопечным предлагаются занятия двигательной гимнастикой, которые, с одной стороны, помогут расслабиться, с другой — добавят движений суставам, что, безусловно, необходимо для комфортного физического самочувствия любого человека. Занятия проводятся на специальных тренажерах, которые приспособлены как для пожилых, так и для людей с инвалидностью. Очень эффективна суставная гимнастика.

Стимулировать тактильные ощущения и активизировать деятельность мозга помогают разнообразные тренажеры и приспособления, которыми оборудован центр «Восхождение». Причем многие из них на удивление просты, но ярко и наглядно подтверждают истину, что все гениальное — просто.

Например, деревянные «доминошки», прикрепленные шнурочками к специальной платформе. Задача простая — подтягивая шнурочки, поставить эти «доминошки» вертикально. На первый взгляд это совсем не сложно, но нужна определенная сноровка, твердость руки, чтобы с этим справиться.

Замечательный тренажер — волшебный ящик с разными замочками, задвижками, которые можно открывать, закрывать… Или магнитная доска для игры в крестики-нолики. Эта простая игра помогает решать сразу несколько важных задач: здесь нужно не только думать. Для того чтобы сделать ход, надо совершить несколько последовательных действий: достать крестик или нолик из специального кармашка, прикрепить магнитный знак на доску, потом открепить и вернуть на место — в кармашек. Все эти упражнения развивают моторику рук, повышают концентрацию внимания.

Особое внимание уделяется развитию творческих навыков у пациентов. Канзаши — техника создания цветов из ткани, квиллинг — создание композиций из скрученных узких полосок бумаги, папье-маше, цветное пластичное тесто для лепки, изонить, плетение… Сейчас, к счастью, материалов и инструментов для разных видов рукоделия множество — каждый может выбрать то, что ему интереснее.

Многих притягивает интерактивная песочница с подсветкой. Процесс рисования на песке на самом деле затягивает, завораживает. А те, кто предпочитают музыкальную арт-терапию, могут попеть в караоке и сыграть в шумовом оркестре на маракасах, трещотках, бубне и других инструментах.

Караоке — банальное, казалось бы, развлечение, но оно очень эффективно в решении многих проблем. К тому же это хорошая гимнастика для кистей рук, которые держат микрофон, и вместе с тем дыхательная гимнастика.

Еще один большой плюс этих творческих занятий — они вносят разнообразие в жизнь человека, наполняют его досуг интересными делами, общением.