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В Татарстане подростки на мопеде попали в ДТП, один скончался в больнице

На несовершеннолетних не было шлемов, а у мопеда не работали фары.

В Тукаевском районе РТ произошло смертельное ДТП с подростками на мопеде.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, столкновение мопеда и «ВАЗ 2112» произошло накануне в половине десятого вечера. Водитель двухколесного средства не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу движения.

Как оказалось, у 16-летнего водителя не было прав, да и у самого мопеда не работали фары. На момент ДТП оба подростка были без шлемов. В результате аварии 15-летний пассажир скончался в больнице от полученных травм.

За рулем отечественного авто также находился молодой человек – 18-летний татарстанец, взявший машину у своего друга. 

КВ
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