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За сутки диагноз COVID-19 поставили 35 татарстанцам

В республике продолжается положительная динамика по спаду заболевания.

В Татарстане на 25 апреля зарегистрировано 20 272 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 35 новых случая. 12 человек госпитализированы, 23 — получают лечение на дому. Всего выздоровело 17 378 татарстанцев.

Вакцинацию прошли 225 941 житель республики, из них вторую дозу получили 132 398 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

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