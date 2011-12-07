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4 тысячи защитных масок получил Центр социального обслуживания населения Казани

Маски и антисептические средства соцработникам передало Татарстанское региональное отделение «Единой России».

Руководитель Татарстанского исполкома «Единой России» Марат Самигуллин отметил, что соцработники ежедневно общаются с пожилыми людьми, приносят им продукты, товары первой необходимости. Индивидуальные средства защиты помогут уберечь их и их подопечных от заражения вирусными инфекциями. Об этом сообщает информационный цент ТРО ВПП «Единая Россия»

По данным Центра социальной обслуживания населения Казани, на попечении Центра находятся более 1,5 тысяч пожилых казанцев. Их обслуживают 135 социальных работников. Во время самоизоляции график работы соцработников остался прежним, а требования к соблюдению мер безопасности очень возросли. Поэтому маски и антисептики будут очень кстати.

КВ
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