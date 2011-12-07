Айдар Метшин прокомментировал ситуацию с жалобами сотрудников «скорой» на невыплату надбавок

По сообщению нижнекамских медиков о невыплате надбавок была проведена проверка, которая не выявила нарушений. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшиин.

«Мы на своем уровне также держим вопрос на контроле и, когда на минувшей неделе стали поступать сообщения, что некоторые сотрудники станции скорой помощи Нижнекамской центральной многопрофильной больницы не получили положенные им надбавки, были удивлены такому заявлению. По данному обращению нижнекамской прокуратурой была проведена проверка, которая не выявила никаких нарушений», — сказал мэр.

Ранее врачи скорой медицинской помощи Нижнекамска пожаловались в соцсетях на невыплату надбавок за работу с коронавирусными пациентами.

«Почти все не получили выплаты за COVID-19. Только определенная группа сотрудников. А как возить с пневмонией и температурой, так все возим», — написали врачи.

Метшин отметил, что данную ситуацию спровоцировал человеческий фактор и «это вопрос, прежде всего, к руководству больницы», которое не довел информацию до сотрудников об установленных выплатах: кому они положены, а кому нет.