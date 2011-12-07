Эксперты допустили работу татарстанского МСЗ

Текст экспертизы и его перевод были опубликованы на сайте Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

В документе указывается, что проект будущего МСЗ соответствует требованиям безопасности, в частности уровню загрязнения. Более того, исследования показали, что по ряду показателей уровень загрязнения татарстанского будет МСЗ ниже, чем аналогичные показатели других подобных заводов.

Одной из причин тому стала заложенная в проекте труба для рассеивания дыма высотой 98 м, благодаря которой загрязнение на уровне земли, по мнению экспертов, обещает быть даже ниже, чем это было заявлено в проекте завода.

Подробнее текст экспертизы можно изучить здесь.