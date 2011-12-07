Главврач детской горбольницы Казани: В плане детской заболеваемости есть небольшой спад

Главврач детской городской больницы №1 Казани Марина Потапова рассказала о новой возрастной группе, подвергнутой риску заражения коронавирусом. Среди заболевших начали появляться младенцы, сообщает ТНВ.

По словам Потаповой, сейчас в Татарстане в плане детской заболеваемости есть небольшой спад – в среднем за сутки поступает около 10-12 зараженных человек. К счастью, у них COVID-19 проходит в легкой или бессимптомной форме.

Главный врач отметила, что отличий по взрослой и детской симптоматике нет. На данный момент в больнице проходят лечение 37 детей возрастом от 0 до 18 лет, самым маленьким зараженным по одному – три месяца.

Обезопасить своего ребенка от COVID-19 можно только при соблюдении гигиены рук, наличие при себе масок, перчаток и временном воздержании от прогулок на детских площадках, заключила Марина Потапова.