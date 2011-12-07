«Хрустальная леди» из Казани назвала сына Салаватом

«Хрустальная леди» из Казани Лилия Тимергалиева назвала сына Салаватом. Она сообщила об этом в своем Instagram.

«Хоть и многие советовали назвать разными другими именами, мы-то с отцом уже давно мысленно назвали тебя Салаватом!», — написала она.

Напомним, у Лилии Тимергалиевой диагноз «несовершенный остеогенез» (ломкость костей). С мужем они давно хотели завести ребенка. Врачи предупреждали о возможных осложнениях при беременности и родах, однако женщина успешно выносила и родила здорового мальчика.