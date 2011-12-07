Казанский парк «Черное озеро» засадят цветущими деревьями и кустарниками, вывезя из него мелкие хвойные растения в другие парки города. Об этом сообщил дендролог Сергей Мурзов.

Мурзов отметил, что сейчас в парке переизбыток мелких хвойников, посаженных когда-то ради заполнения пространства, поэтому их перевезут в другие парки столицы для их «второй жизни».

После их высадки планируется засадить парк различными декоративными кустами и деревьями разных сортов сирени, черемухи, яблони и многих других.

Также в «Черном озере» собираются провести работы не только по ландшафту, но и по благоустройству зон – создадут беговую дорожку вокруг всей территории, постелив твердое покрытие, установят новые фонари и проведут другие работы.