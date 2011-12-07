На портале госуслуг РТ запущен социальный раздел

На портале госуслуг РТ заработал социальный раздел, в котором собраны все меры поддержки, положенные семьям с несовершеннолетними детьми. Соответствующая информация появилась на официальном портале минцифры РТ.

«В общей сложности в новом разделе представлены 16 мер поддержки, первые три из которых были введены сравнительно недавно — постановлением правительства РФ от 11 мая 2020 года», — уточняется в сообщении ведомства.

Так, в разделе есть информация о ежемесячной выплате на детей до 3-х лет в размере 5 тысяч рублей, единовременной выплате на детей с 3-х до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, пособии на детей в возрасте от 3-х до 7 лет семьям, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. А также информация по материнскому капиталу, ежемесячным выплатам на первого или второго ребенка, различных субсидий и льгот.

Все заявления татарстанцы могут подать в электроном формате.