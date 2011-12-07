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Студенты КФУ разработали мобильное приложение для владельцев собак

В приложении собраны данные о площадках для выгула, dog-friendly заведениях, ветеринарных клиниках, зоомагазинах города и форум.

Студенты Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ создали мобильное приложение для владельцев собак, сообщили в пресс-службе университета.

В приложении собраны данные о площадках для dog-friendly заведениях, ветеринарных клиниках, зоомагазинах города, также здесь есть форум и личный кабинет для общения владельцев собак между собой.

Приложение разработано для ОС Android и ориентировано на Российского пользователя.

Команда разработчиков стала резидентом бизнес-инкубатора IT-парка Казани. Проект получит экспертную, финансовую, юридическую и информационную поддержку и в скором времени приложение Dogger можно будет скачать в Play Market.

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