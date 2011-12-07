Тысячи салонов красоты по всей России проведут акцию за то, чтобы начать работу.

Во многих российских регионах, в отличие от Татарстана, они по-прежнему еще закрыты, и сегодня с 10 утра по специальным хэштегом #БЕЗОПАСНЕЕ В САЛОНЕ представители индустрии хотят привлечь внимание властей к сложившейся ситуации.

«Сегодня мы — тысячи салонов красоты — объединились в едином стремлении — мы хотим работать», — пишут в постах представители салонного бизнеса. — С каждым днем закрываются десятки и сотни салонов, тысячи мастеров остаются без работы, некоторые вынуждены работать «подпольно». Поддержите всех, чтобы нас открыли!».

Люди все равно ходят стричься и делать ногти, уверены предприниматели, просто происходит это на дому. Что, к сожалению, не всегда безопасно. Представители индустрии готовы гарантировать тщательную дезинфекцию, соблюдение правил безопасной работы.