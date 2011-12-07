В Казани на дорожные работы выделили 7,5 млрд рублей, сообщили в рамках делового понедельника в мэрии столицы РТ.

Так, 1,5 млрд рублей направлены на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», 2,8 млрд рублей — на строительство участка БКК, 1,9 млрд рублей — на ремонт улично-дорожной сети, 1,3 млрд — на проектирование, строительство и реконструкцию новых объектов.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Казани будут отремонтированы крупные магистрали, улицы Патриса Лумумбы, Тэцевская, Болотникова, Фрунзе, Гвардейская, 2-я Старо-Аракчинская, а также улица Рихарда Зорге.

Кроме того, в этом году планируется завершить строительство БКК от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисовской. Также планируется закольцевать трамвайную линию, длина которой составит 34 км (маршрут пройдет через шесть районов города).

Кроме того в рамках программы ремонта улично-дорожной сети отремонтируют 190 тыс. кв.м на 80 участках дорог и проездов.