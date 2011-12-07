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В рамках нацпроекта начался ремонт дороги Джалиль-Сарманово

Капитальный ремонт затронет участок дороги в Сармановском районе протяженностью 4,9 км.

Дорожные работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает Миндортранс РТ.

Участок дороги Джалиль-Сарманово шириной 7 метров располагается в агломерации Набережных Челнов. Ремонтные работы проходят на промежутке с 23,2 до 28,1 км.

Денежные средства на капремонт в размере более 24 млн рублей были выделены из республиканского бюджета.

На дороге был уложен новый асфальтовый слой, укреплены обочины из щебня, установлены барьерные ограждения и дорожные знаки.

В общей сложности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в агломерации Набережных Челнов планируется ремонт 15 дорог общей протяженностью 61,5 км.

КВ
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