В столице РТ появится самый длинный в России трамвайный маршрут

Председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев сообщил появлении в Казани самого длинного в России трамвайный маршрута. Об этом передает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Он рассказал, что после завершения строительства Большого Казанского кольца на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская планируется закольцевать трамвайную линию, общая протяженность которой составит 34 км.

По его словам, это будет самый длинный трамвайный маршрут в России. Он пройдет через шесть районов столицы РТ, обеспечив транспортную доступность для многих востребованных казанцами объектов. Движение будет открыто в конце лета этого года.