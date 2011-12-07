В Татарстане состоится масштабный онлайн-форум для бизнеса

Для предпринимателей, экспертов и аналитиков со всей страны будет организован масштабный бизнес-форум. Проведет в онлайн режиме его Минэкономики РТ в День российского предпринимательства, сообщает пресс-служба ведомства.

На онлайн-форуме «Бизнес-оттепель: как вести бизнес в новых условиях?» участники смогут поделиться опытом, взаимной поддержкой, рабочими кейсами и полезной практической информацией о ведении бизнеса в условиях кризиса.

Сообщается, что в этом мероприятии также примет участие президент РТ Рустам Миннихано, а также председатель совета директоров ГК «ТранТехСервис» Вячеслав Зубарев, гендиректор АО «ЭССЕН ПРОДАКШН АГ» Леонид Барышев и многие другие приглашенные спикеры.

Посмотреть трансляцию можно будет в 15:00 на YouTube или подключиться к платформе ZOOM.