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В Татарстане состоится масштабный онлайн-форум для бизнеса

Его организатором выступит Минэкономики РТ.

Для предпринимателей, экспертов и аналитиков со всей страны будет организован масштабный бизнес-форум. Проведет в онлайн режиме его Минэкономики РТ в День российского предпринимательства, сообщает пресс-служба ведомства.

На онлайн-форуме «Бизнес-оттепель: как вести бизнес в новых условиях?» участники смогут поделиться опытом, взаимной поддержкой, рабочими кейсами и полезной практической информацией о ведении бизнеса в условиях кризиса.

Сообщается, что в этом мероприятии также примет участие президент РТ Рустам Миннихано, а также председатель совета директоров ГК «ТранТехСервис» Вячеслав Зубарев, гендиректор АО «ЭССЕН ПРОДАКШН АГ» Леонид Барышев и многие другие приглашенные спикеры.

Посмотреть трансляцию можно будет в 15:00 на YouTube или подключиться к платформе ZOOM.

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