В Татарстане завершился марафон «Рамадан-месяц добрых дел»

На пресс-конференции, прошедшей 25 мая в ИА «Татар-информ», были подведены итоги ежегодной благотворительной акции «Рамадан — месяц добрых дел». Напомним, в рамках программы оказывается помощь тяжелобольным детям, неимущим семьям и нуждающимся гражданам.

В нынешнем году удалось собрать достаточно средств на оказание медицинской помощи 12 тяжелобольным детям и снабдить продовольственной помощью 180 тысяч малоимущих жителей РТ. Помимо прочего, собранных денег оказалось достаточно для реставрации мечети в поселении Старый Каразирек, сгоревшей в период всеобщего самоизоляционного режима.