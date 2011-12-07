Видео-занятие для будущих мам «Малыш во мне» провели психологи в Мензелинске

Необычный видео-урок состоялся в Мензелинске в рамках программы «Новая жизнь — будущие надежды». Программа направлена на профилактику раннего отказа матерей от новорожденных детей и повышению рождаемости.

Психологи Мензелинского комплексного центра социального обслуживания населения разработали и провели в формате онлайн занятие для будущих мам «Малыш во мне». Они познакомили беременных женщин с методикой дородового общения с малышом — гаптономией. Эти несложные упражнения помогают наладить эмоциональную связь матери с ребенком еще до его рождения. По информации пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты, онлайн-урок посмотрели 114 человек.