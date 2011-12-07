Власти Казани сократили расход бюджета на 330 млн рублей

Власти Казани сократили расходы бюджета на 330 млн рублей — из-за пандемии в апреле доходы бюджета упали на 43%. Об этом сообщил начальник финансового управления города Ирек Мухаметшин.

«Сегодня все затягивают пояса», — сказал мэр города Ильсур Метшин.

Так, сокращены расходы на общегородские мероприятия, мероприятия в парках, командировки, участие в семинарах. Кроме того, исполком уменьшил траты на содержание парков, цветочного оформления. Также отложен ремонт моста на Достоевского и моста через Волгу в поселке Куземетьево, библиотек на Вишневского и Мавлютова, надземного пешеходного перехода на Оренбургском тракте.

Напомним, на дорожные работы в столице РТ выделено 7,5 млрд рублей.