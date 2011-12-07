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После реставрации в медресе «Мухаммадия» возобновили занятия

Реставрация комплекса продолжится ремонтом двухэтажного общежития при медресе.

После реставрации в медресе «Мухаммадия» возобновили занятия. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

В ходе ремонта исторического корпуса специалисты обновили фундамент здания и провели полный демонтаж, после выполнили работы по замене оконных рам, дверей, кровли.

Сейчас для работников и студентов медресе в здании функционируют семь учебных классов, еще два — для маломобильных групп населения, тахаратная, молитвенная комната, читальный зал, два кабинета для информатики, две учительские, а также лингофонных класса. Во всем корпусе разместили новую мебелью и оснастили его кондиционированием.

Реставрация комплекса медресе «Мухаммадия» продолжится ремонтом двухэтажного общежития при медресе, пояснили в духовенстве. 

Ранее с ходом работ ознакомился Президент РТ Рустам Минниханов. 

КВ
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