Более 2,8 тыс. татарстанцев примут участие в пилотном исследовании популяционного иммунитета

Почти 3 тыс. татарстанцев примут участие в пилотном исследовании популяционного иммунитета, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Проведена большая подготовительная работа, определено количество лиц, которые будут тестироваться на наличие иммуноглобулина класса G — их будет 2870 человек из семи возрастных групп (1—17 лет, 18—20, 30—39, 40—49, 50—59, 60—69 и 70 и старше). Таким образом, в каждой группе протестируют около 410 человек», — рассказала замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

Тестирование проведут во всех муниципалитетах республики, количество тестируемых будет зависеть от численности населения конкретного населенного пункта.

Главное требование к участникам тестирования — быть абсолютно здоровым. Компьютер будет в случайном порядке выбирать кандидатов, после чего им на телефон поступит приглашение сдать кровь на антитела.

Анализы будут собирать с 26 по 30 июня. Закончить исследование планируют 10 июля. Проведением исследования займется Центр гигиены и эпидемиологии в РТ, а подведением итогов — ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера». Предполагается, что к 1 августу можно будет ожидать первые выводы.