Брачных договоров стало больше, сделки по недвижимости упали

Недвижимость

- Риелторства в прежнем виде, к сожалению, не будет, это стало понятным после ряда событий в нашей отрасли, - в этом уверена казанский риелтор Юлия Королева. - Ситуация по недвижимости начала терять стабильность с прошлого года. У людей падало благосостояние. А тот бизнес, под который люди еще недавно покупали недвижимость, не заработал. К февралю ситуация на рынке ухудшилась, а собственники задрали цену на недвижимость и ждали покупателей, у тех к тому моменту ресурсы истощились. 9 марта наступил, как сейчас уже говорят, черный день. Тот самый, когда цена на нефть упала, а доллар вырос. Люди испугались дефолта и решили вложить свои средства либо в недвижимость, либо в доллары. Поэтому, когда началась пандемия, работы у нас было много. Те, кто хотел поскорее продать недвижимость, делали на нее скидку до 30 процентов, а желающие вложить в нее средства с удовольствием приобретали. Были хорошие продажи и покупки.

В середине апреля появилась ипотека с господдержкой под 6,5% годовых в новостройках. Появился спрос, у многих людей имелось одобрение банков, несмотря на закрытие госучреждений. Банки, застройщики сработали хорошо и оперативно. Для меня знаковым стал момент, когда у троих покупателей, желавших экстренно вложить свои средства в первоначальный взнос и взять ипотеку по выгодной ставке 6,5% (против 18% еще пару лет назад), на работе произошел форс-мажор. Всех отправили в административный отпуск с последующим сокращением.

Проанализировав ситуацию, Юлия пришла к выводу, что сама профессия может с годами и вовсе уйти. Именно в неспокойный период многие сделки купли-продажи проходили дистанционно, без участия риелторов, большую часть рынка перекрыли своими предложениями банки. Люди научились самостоятельно составлять договоры. В будущем, по мнению специалиста, агентам по недвижимости придется надеяться на клиентов, которые ленятся что-то делать сами. К тому же сервисов для этого уже достаточно.

Поскольку число сделок упало, риелтор, несколько лет посвятившая любимому делу, решила воспользоваться мерами государственной поддержки. Встала на биржу труда и получила... 400 рублей. Дело в том, что ее сферы деятельности в списке пострадавших от пандемии нет.

Понимая, что пришло время перестроиться, риелтор решила пройти переобучение на оценщика. Это направление, особенно в связи с нынешней ситуацией, по ее мнению, будет более востребовано. А в качестве основного дохода приняла предложение знакомой о развитии в сфере МЛМ-бизнеса (многоуровневого маркетинга).

Организация мероприятий

В сети гуляет множество видеороликов о том, каким предположительно станет обслуживание в кафе и ресторанах после их открытия. Столики на одного, дистанция в полтора метра, еда, подаваемая на прихвате. Уже и не верится, что когда-нибудь люди смогут непринужденно болтать друг с другом в уютной кафешке или отмечать в ресторане торжество с многочисленными гостями. И когда дойдет, наконец, дело до свадебных банкетов?

Катерина Федотова, директор трех клубов сети «Подросток» в Казани, совмещала свою работу с деятельностью по организации и проведению мероприятий.

- Не знаю относительно свадеб, сложно сказать, но свадебная церемония онлайн вряд ли приживется у нас, - говорит она. - Ведущие праздников сейчас основательно просели, нет понимания, когда сфера ивент придет в себя. Люди, много лет посвятившиеся этой индустрии, вынуждены искать другие возможности. Кто-то осваивает МЛМ-бизнес. Некоторые мужчины идут работать в такси. Наверное, скоро и мероприятия будет некому вести. Есть некоторые ведущие, которые умудряются договариваться с какими-то загородными открытыми площадками, планируют события с соблюдением дистанции и прочих мер безопасности. Но как это на практике будет выглядеть, неизвестно. Люди пытаются хоть как-то заработать, нужно кормить семьи. В некоторых из них супруги работали ведущими в паре. Каким-то образом поддерживают детские пособия, но это ведь тоже временно.

В свою очередь, Катерина рассматривает сложившиеся обстоятельства как новую точку роста для себя. И оптимистично настроена: «Значит, будем расти в других направлениях и по-прежнему продолжать работать в подростковых клубах».

Юридическая помощь

В сфере права работы, напротив, прибавилось. Просто изменилась специфика обращений.

- По прошествии 2 месяцев после начала пандемии люди чаще стали обращаться с вопросами по трудовому праву, несоблюдению работодателями своих обязательств, - говорит о реалиях нынешнего времени Наталья Веретенникова, юрист, директор юридической компании. - Люди чаще стали консультироваться относительно составления брачных договоров и по решению кредитных проблем (как правильно составить заявление в банк, что делать, если он не предоставляет кредитные каникулы, как действовать дальше и т.д.).

По ее мнению, это вполне закономерно. Не все работодатели выполняют обязательства в рамках трудового законодательства. Некоторые недобросовестные работодатели не выплачивают заработную плату за месяцы самоизоляции. Факт роста числа брачных договоров подтвердила и Федеральная нотариальная палата, обозначив, что в период строгой самоизоляции и после снятия части ограничений обращений по ним стало в разы больше. Супруги понимают возможные риски, в том числе риски бизнеса, и рассматривают брачный договор как инструмент защиты семьи в будущем. Многие понимают, что ситуация с введением режима самоизоляции может повториться. Что касается кредитных вопросов, большинство просто не справляется с финансовой нагрузкой в связи с падением доходов.

- В целом, конечно, пандемия показала, что в один миг жизнь может остановиться на неопределенное время, и теперь мы должны быть готовы к возможным повторениям подобного сценария, - резюмирует Наталья.