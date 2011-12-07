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До 1 июля продлили срок подачи заявления на субсидию за апрель

Налогоплательщикам в сфере малого и среднего бизнеса дали еще один шанс на получение финансовой поддержки.

Предпринимателям, чей бизнес наиболее пострадал во время пандемии, до 1 июля продлили срок подачи заявления на федеральные субсидии за апрель. Таким образом, те, кто не сделал этого в установленные ранее сроки, получили возможность на выплаты.

Для получения субсидий за апрель и май, необходимо направить заявление в налоговую инспекцию не позднее 1 июля 2020 года. Получатель денежной помощи определяется по основному виду экономической деятельности, информация о котором содержится в сведениях о государственной регистрации лиц по состоянию на 1 марта 2020 года, сообщается на сайте Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

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