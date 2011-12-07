До 1 июля продлили срок подачи заявления на субсидию за апрель

Предпринимателям, чей бизнес наиболее пострадал во время пандемии, до 1 июля продлили срок подачи заявления на федеральные субсидии за апрель. Таким образом, те, кто не сделал этого в установленные ранее сроки, получили возможность на выплаты.

Для получения субсидий за апрель и май, необходимо направить заявление в налоговую инспекцию не позднее 1 июля 2020 года. Получатель денежной помощи определяется по основному виду экономической деятельности, информация о котором содержится в сведениях о государственной регистрации лиц по состоянию на 1 марта 2020 года, сообщается на сайте Управления Федеральной налоговой службы по РТ.