Евгений Султанов: «Творить основной документ страны сложно и очень ответственно»

Корреспонденты «Казанских ведомостей» понаблюдали за работой выездного избирательного участка № 282, который расположился на улице Спартаковской.

Обычный городской автобус красного цвета на один день трансформировался в помещение, где проходит таинство голосования. Там установлен стол, где сотрудник участка записывает паспортные данные граждан, оборудована кабинка для голосования.

У каждого, пришедшего голосовать, проверяют температуру, выдают индивидуальный пакет с медицинской маской, перчатками и шариковой ручкой.

Выездной участок работает с 8 утра. К моменту нашего визита – в 13 часов, проголосовали больше 50 человек. По признанию горожан, такая форма удобна: нет необходимости стоять в очереди, это близко с домом.

Выездной избирательный участок для голосования выбрал и заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов. Он один из 70 членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

- Евгений Батырович, какие чувства испытываете, стоя на пороге избирательного участка?

- Несомненно, волнение. Голосование за поправки в Конституцию РФ - событие исторического масштаба. Оно определит жизнь нашей страны на многие годы вперед. Положения, закрепленные в Конституции, это стратегия развития общества. Необходимость корректировки основного закона государства назрела давно и наконец-то это свершилось.

- Получается, вы совместно с членами рабочей группы вошли в историю России?

- Выходит так, и это налагает огромную ответственность на каждого из нас. Необходимо было из тысячи предложений выбрать самые важные и нужные для народа, государства. Споры, дискуссии были жаркими, работа скрупулезной. Сложная, но уникальная работа.