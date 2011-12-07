Как, когда и где проголосовать татарстанцам?

Посетить избирательные участки республики с целью голосования можно уже начиная с сегодняшнего дня - с 25 июня - с 14 до 20 часов. В день общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 1 июля проголосовать можно начиная с 8 до 20 часов, пояснили «КВ» в пресс-службе ЦИК РТ.

Напомним, 21 июня в Татарстане завершился прием заявлений об изменении участка для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации через механизм «Мобильный избиратель». В общей сложности системой воспользовалось около 16650 жителей республики.

По данным ЦИК РТ, большая часть татарстанцев - 14464 - оформили заявления через портал госуслуг РФ (gosuslugi.ru), 10048 человек оформились через участковые избирательные комиссии. Еще 996 граждан сообщили о своем намерении в ТИК, 764 воспользовались услугами МФЦ.

Помимо подачи заявления об изменении участка без привязки к прописке татарстанцам доступно голосование вне помещения. Такую форму изъявления на сегодняшний день в республике выбрали 75640 человек. Основная часть граждан (74699) обратились с просьбой проголосовать на дому в участковые комиссии, остальные воспользовались порталом госуслуг. Кстати, прием заявлений в участковых комиссиях для голосования на дому продолжится до 17 часов 1 июля.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев рассказал о безопасности предстоящей процедуры:

- Участки для голосования откроются уже 25 июня. На сегодняшний день они обеспечены необходимым объемом средств индивидуальной защиты для всех участников голосования: и членов комиссий, и голосующих. На участках потоки голосующих будут разведены. На входе - обязательная термометрия всех входящих. При входе и на выходе с участка - обязательные дезинфицирующие коврики, будет возможность обработать руки дезинфицирующим средством. В помещении для голосования стрелками и специальной лентой будет указано, как правильно передвигаться по участку. Есть разметка на расстоянии полутора-двух метров в целях санитарной дистанции между голосующими. Мебель и технологическое оборудование расставятся так, чтобы соблюдалось то же безопасное расстояние. На кабинках для голосования не будет передних шторок. В течение дня будет проводиться уборка помещений, причем без перерыва работы участка. Мы советуем участникам голосования прийти со своими средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками, а также авторучками. Но если их не окажется, мы всех на входе обеспечим индивидуальными средствами защиты и авторучками. Голосование в течение всех 7 дней пройдет при максимальных мерах предосторожности.

В ЦИК РТ напомнили: для голосования не нужно будет передавать свой паспорт работнику избирательного участка, как это было прежде. Достаточно показать документ в развернутом виде. Также Андрей Кондратьев, сообщает kzn.ru, посоветовал жителям республики не приходить на голосование семьями. «У татарстанцев есть традиция - голосовать семьями. Однако мы бы не рекомендовали приходить на общероссийское голосование с детьми», - сказал председатель ЦИК РТ.