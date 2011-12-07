Как татарстанские мусульмане переживают пандемии

- Резеда Гильмутдиновна, многие эксперты высказываются в пользу того, что пандемия, охватившая мир, изменит его навсегда. Вы согласны с этим?

- На мой взгляд, любая трансформация - это процесс внутренней работы, запустить его непросто. Если изменения происходят, это свидетельствует о внутреннем росте. Вместе с тем изменения в образе жизни и приоритетах, скорее всего, коснутся всех категорий населения. Особенно выраженными они будут у той категории людей, кто и до введения режима самоизоляции проявлял осознанное отношение к собственным потребностям.

- Как могут измениться человеческие взаимоотношения в сложившихся обстоятельствах?

- За период действия введенных ограничений население выработало навыки по обеспечению личной безопасности. Думаю, что возможно изменение отношения к медицинским работникам, педагогам, представителям сферы услуг - их роли, функциям. Возможно, люди будут более открыто проявлять свои чувства - страха, радости, беспокойства, надежды. Безусловно, новые модели социальной дистанции будут использоваться определенный период.

- В Татарстане проживает множество мусульман. Они иначе переживают кризис?

- Важное значение имеет вопрос проявления эмоций, возникающих у людей вне зависимости от их религиозной принадлежности как реакция на новые изменения и отношения. В исламе особое внимание уделяется нескольким эмоциям - страху (богобоязненности) и надежде.

Если говорить в целом, думаю, что восприятие и осознание происходящих событий в среде мусульман менее тревожное. В религиозном сознании мусульман вера выступает в качестве духовного ресурса - принятия реальности, оценки своего потенциала в ситуации неопределенности. В то же время я наблюдаю, что среди мусульман включаются элементы поддержи и помощи, основанные на мусульманской солидарности.

- С чем это связано?

- В мусульманской системе ценностей есть установка сохранения аманата - ответственного отношения к собственному эмоциональному состоянию, осознанию и реализации своих потребностей. Так как тело дается во временное пользование и за его состояние необходимо будет отвечать перед Господом. Проявляя бережное и осознанное отношение к себе и своим потребностям в проблемной ситуации, мусульманин, руководствуясь данной установкой, не должен допустить нарушения интересов окружающих и не позволяет в отношении себя притеснения. То есть аманат - это ответственность за обеспечение духовного, социально-психологического благополучия. Достижение такого уровня осознанности и взрослой позиции позволяет конструктивно разрешать или не допускать конфликтных ситуаций. На мой взгляд, существование этой установки служит механизмом профилактики возникновения проблемных ситуаций в мусульманской среде.

- Возросшая роль интернет-коммуникации в сложившихся обстоятельствах вызывает опасения...

- Страх как эмоция, говорящая об угрозе, обеспечивает нашу безопасность. Но в то же время он способен блокировать и активность деятельности. В любой фрустрирующей ситуации включаются механизмы защиты - отрицание реальности. Пребывание в мире иллюзий - один из них. Как конфликтологи, работающие с проблемной ситуацией, мы обращаем внимание на то, насколько человек готов осознать факт того, что он находится в конфликте, и далее принять этот факт, выразить свои опасения по поводу ситуации, в которой оказался. И тут, на мой взгляд, встреча с собственным страхом позволяет наметить варианты решений: убежать от страха, не желать его осознать, перейти в зону храбрости, оставаться вместе с ним на какое-то время - все это выбор каждого.