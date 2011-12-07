Китайские студенты КФУ получили подарки от правительства свой страны

Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь передал своим соотечественникам, проживающим в Деревне Универсиады, наборы, состоящие из медицинских масок, влажных салфеток, препаратов для профилактики и лечения вирусных инфекций, буклеты о мерах профилактики COVID-19 и традиционные китайские угощения.

По информации Департамента внешних связей КФУ, Центра медиакоммуникаций КФУ, в Казанском федеральном университете обучаются 1222 студента из Китая. 237 китайских студентов на данный момент остаются на родине. Они завершают учебный год дистанционно.