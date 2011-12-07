Роструд: Следующая рабочая неделя для россиян будет сокращенной

Следующая рабочая неделя будет сокращенной, так как 1 июля — День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ — объявлен выходным праздничным днем, сообщили в Роструде.

«1 июля объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день. То есть работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается», — уточнили в ведомстве.

Также в ведомстве пояснили, что сотрудник имеет право попросить предоставить ему выходной в другой день, тогда рабочий день 1 июля будет оплачен в одинарном размере, а выходной день оплачен не будет.