В Казани начали работать мобильные участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает ИА «Татар-информ».

Передвижные участки паркуются во дворах и принимают граждан в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: каждый голосующий получает комплект средств индивидуальной защиты и ручку, также при входе на участок ведется замер температуры. В автобусе может находиться только один избиратель, пока он не покинет участок голосования, следующий избиратель войти не может

«Избиратель показывает паспорт и проходит за избирательную ширму, где идет тайное голосование. Я как наблюдатель смотрю, чтобы голосование прошло в рамках закона, чтобы голосование было чистым и свободным. После того как избиратель проголосовал, он проходит к урне и дальше на выход», — рассказала наблюдатель Светлана Иванова.

Напомним, с 25 июня по 1 июля в России проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.