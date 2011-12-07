Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане продолжается проект «Паллиатив без границ»

Основам паллиативной помощи планируется обучить около 1000 врачей и соцработников. Это стало возможно благодаря гранту президента России, который получил Благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой на развитие проекта «Паллиатив без границ».

Проект стартовал в прошлом году. В его рамках подготовку по оказанию паллиативной помощи прошли более тысячи врачей и фельдшеров из 18 районов Татарстана. Как сообщает пресс-служба Фонда имени Анжелы Вавиловой, с 1 июля в районах республики будут проводиться выездные семинары, а также семинары и тренинги на базе Казанского хосписа.

По данным председателя правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова, сегодня в Татарстане в паллиативной помощи нуждаются примерно 20 тысяч человек, и количество из, к сожалению, увеличивается. Большинство из них живут в сельской местности, и это помощь должна быть доступна для каждого.

КВ
Лента новостей