В Татарстане продолжается проект «Паллиатив без границ»

Проект стартовал в прошлом году. В его рамках подготовку по оказанию паллиативной помощи прошли более тысячи врачей и фельдшеров из 18 районов Татарстана. Как сообщает пресс-служба Фонда имени Анжелы Вавиловой, с 1 июля в районах республики будут проводиться выездные семинары, а также семинары и тренинги на базе Казанского хосписа.

По данным председателя правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова, сегодня в Татарстане в паллиативной помощи нуждаются примерно 20 тысяч человек, и количество из, к сожалению, увеличивается. Большинство из них живут в сельской местности, и это помощь должна быть доступна для каждого.