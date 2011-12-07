Для РТ разработали брендированный безалкогольный коктейль Invest Tatarstan

На фестивале барной культуры Barproof Street в Казани будет представлено три брендированных моктейля, которые будут называться: Invest Tatarstan, Made in Tatarstan и Kazansummit. Об этом на пресс-конференции рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Пользуясь тем, что к нам съедутся лучшие бармены со всего мира, грех не использовать такую возможность, мы попросили их разработать для нас фирменные моктейли (безалкогольные напитки — прим. Ред.), один из них называется Invest Tatarstan, второй Made in Tatarstan и третий будет называться Kazansummit. Мы думаем, если эти брендовые моктейли приживутся не только в республике, но и в России, и даже за рубежом — это для нас будет креативная форма продвижения наших брендов», — сказала руководитель АИР РТ.

В составе Invest Tatarstan безалкогольное пиво «Белый Кремль», тропический сок, сироп национальный — вываренный татарский чай с сахаром.

Состав Made in Tatarstan: пюре смородины и малины, сироп национальный, сливки Зеленодольского молочного комбината и сок.

В составе моктейля KAZANSUMMIT также пюре смородины и малины, сок ананаса, сироп национальный, сироп ореховый, имбирный эль.

Напомним, что фестиваль барной культуры Barproof Street пройдёт с 1 по 3 июля на Казанской ярмарке. В эти дни также пройдут специализированные лекции в Корстоне.