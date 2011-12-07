Акция «Телефоны - фронтовикам» проходит в России

Как рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, акцию «Телефоны — фронтовикам», приуроченную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Единая Россия» проводит совместно с оргкомитетом «Наша Победа» и общественным движением «Волонтеры Победы». В эти дни вручение фронтовикам новых сотовых телефонов с оплаченными сим-картами проходит по всей стране. Телефоны помогут ветеранам всегда быть на связи с родственниками, близкими людьми, друзьями.

Также Александру Малову вручили путевку в санаторий, чтобы он мог восстановить свое здоровье после перенесенного гриппа. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Александр Малов в свои 94 года продолжает активную деятельность. Он автор нескольких книг. Два года назад при поддержке Союза журналистов Александр Михайлович совершил «второе взятие Берлина» — поездку в Германию, по местам своих боев. В результате этого необычного путешествия написал книгу «По маршрутам опаленной молодости». Сейчас трудится над новой книгой.