Сегодня – День следователя, учрежденный еще императором России

У этого праздника — солидные исторические корни. Более трехсот лет назад, а именно — 25 1713 года император Петр I своим указом повелел основать следственную канцелярию, новое российское ведомство возглавил соратник преобразователя России — Михаил Иванович Волконский, сообщает исторические подробности портал Следкома России.

Специалистами ведомства ежегодно проводится порядка 30 тысяч экспертиз и исследований, результаты которых, зачастую, решают судьбу резонансных и сложных в раскрытии преступлений, совершенных в условиях неочевидности.