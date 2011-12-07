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Сегодня – День следователя, учрежденный еще императором России

Сегодня, 25 июля, в календаре России - День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

У этого праздника — солидные исторические корни. Более трехсот лет назад, а именно — 25 1713 года император Петр I своим указом повелел основать следственную канцелярию, новое российское ведомство возглавил соратник преобразователя России — Михаил Иванович Волконский, сообщает исторические подробности портал Следкома России.

Специалистами ведомства ежегодно проводится порядка 30 тысяч экспертиз и исследований, результаты которых, зачастую, решают судьбу резонансных и сложных в раскрытии преступлений, совершенных в условиях неочевидности.

КВ
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