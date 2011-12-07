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Школьники Кукморского района помогают собирать лекарственные растения

Воспитанники школьного лесничества «Экос» МБОУ «Лубянская средняя школа» Кукморского района Татарстана продолжают заниматься своим любимым делом на пользу людям и во время летних каникул.

Ребята собирают листья брусники, черники, смородины, ромашку, календулу и другие лекарственные растения, которые их научили находить в окружающей природе сотрудники местного лесного хозяйства.  

Кроме того, участники школьного лесничества готовят сейчас собственный информационный бюллетень «Берегите лес». В нем они расскажут о видах леса, деревьях и кустарниках, произрастающих в Республике Татарстан, о правилах посадки саженцев и даже — о правильном заботливом расселении и огораживании муравейников. Подготовленную книжечку ребята в начале учебного года раздадут школьникам начальных классов Лубянской школы. 

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