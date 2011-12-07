В авиашоу над Казанкой примут участие и будущие авиаконструкторы

Свои изобретения публике представят и студенты Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ, сообщает пресс-служба вуза.

В экспозиции университета — телевизионный тренажер по управлению квадрокоптерами, мастер-классы по работе с 3D-принтером, юным зрителям будет интересна и сборка самолетиков. А лицеисты профильного направления дадут возможность каждому зрителю испытать себя на собранном учащимися вестибулярном тренажере.

Напомним, торжественная церемония открытия традиционного ежегодного авиашоу и праздника, посвященного Дню Военно-воздушных Сил России — 25 июля, в 16.00.