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В авиашоу над Казанкой примут участие и будущие авиаконструкторы

Сегодня, 25 июля, в небе над Казанью развернется масштабное авиационное представление: праздник «Я выбираю небо!».

Свои изобретения публике представят и студенты Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ, сообщает пресс-служба вуза. 

В экспозиции университета — телевизионный тренажер по управлению квадрокоптерами, мастер-классы по работе с 3D-принтером, юным зрителям будет интересна и сборка самолетиков. А лицеисты профильного направления дадут возможность каждому зрителю испытать себя на собранном учащимися вестибулярном тренажере.

Напомним, торжественная церемония открытия традиционного ежегодного авиашоу и праздника, посвященного Дню Военно-воздушных Сил России — 25 июля, в 16.00.

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